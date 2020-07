The Last Of Us Parte 2: come trovare il codice della cassaforte della barca

La terza e ultima cassaforte che è possibile incontrare durante il Giorno 1 dell’avventura di Abby in The Last Of Us Parte 2 si trova all’interno della barca che incontrerete nel capitolo La Costa.

Ad un certo punto del capitolo vi troverete infatti a dover attraversare una grossa imbarcazione arenata. Dopo aver forzato l’apertura di una porta, troverete una balestra tra le braccia di un cadavere, e Abby la raccoglierà in automatico. Eliminate gli infetti presenti nella stanza, e procedete verso il muro in fondo, sul quale è dipinto il logo della Washington Transit Authority. Su una branda accostata alla parete troverete un documento, il quale vi indicherà che la cassaforte si trova all’interno del magazzino per lo stoccaggio delle armi, e che potrete aprirla utilizzando il codice 90-77-01.

Per trovare la cassaforte uscite dalla stanza attraverso la finestra, dopodiché svoltate a sinistra e salite le scale: raggiungete quindi la sala comandi, e qui troverete la cassaforte. Al suo interno sono nascosti integratori, parti di arma e un manuale di addestramento, quest’ultimo fondamentale per sbloccare il trofeo Impara l’Arte (che richiede di trovare tutti i manuali) e, indirettamente, il trofeo Sopravvivenza Estrema (per il quale è necessario sbloccare tutti i potenziamenti per i personaggi, il che ovviamente è possibile solo dopo aver trovato tutti i manuali).

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per trovare la combinazione della cassaforte del camper, e la guida per trovare la cassaforte della farmacia Weston con Ellie.