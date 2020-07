The Last Of Us 2: come trovare tutte le monete collezionabili

Nel corso della seconda parte della storia di The Last Of Us Parte 2, mentre agirete nei panni di Abby, è possibile trovare un totale di 32 monete da collezione. Raccoglierle vi permetterà di sbloccare il trofeo Mania per la Numismatica: vediamo di seguito come fare.

Il parco

Virginia - poco dopo l’inizio del capitolo in cui una giovane Abby cerca suo padre, dovrete superare un cancello chiuso con un piccolo enigma. Rompete la finestra del piccolo edificio sulla destra ed accedete alla recinzione con i cassonetti. Interagendo con uno di essi troverete la prima moneta.

Seattle - Giorno 1

Lo stadio:

Alaska - appena usciti dall’appartamento con i vostri compagni, giratevi verso sinistra e controllate a terra per trovare questa moneta.

Maine - dopo aver raggiunto la zona in cui gli abitanti dell'accampamento fanno il bucato, sulle gradinate dello stadio, attraversate la scalinata e su una panchina troverete la moneta.

New Jersey - dopo aver interagito con il cane all'interno della gabbia, dovrete incamminarvi verso il tunnel per uscire dallo stadio. Troverete la moneta a terra, ai piedi della parete di destra.

Vermont - successivamente, superato il poligono di tiro, voltatevi a sinistra e controllate all'interno dell'armadietto accanto alla porta: qui troverete la moneta del Vermont.

A piedi

Negozio di hardware:

Kentucky - appena entrati nel negozio, girate a destra e cercate il tavolino grigio con le due sedie accanto: su di esso troverete la moneta.

Massachusetts - nella sezione giardinaggio del magazzino, sotto l'insegna di fronte alla corsia numero 16, troverete la moneta di fianco al registratore di cassa.

Ohio - dopo essere saliti al piano superiore di fronte alla barca nell'hangar, troverete una scala: prima di usarla per proseguire, voltatevi e usatela per salire oltre il muro. Troverete la moneta sul tavolo pieno di carte da gioco.

Indiana - usciti dall'hangar troverete una roulotte abbandonata, dentro cui si trova la moneta, posizionata sulla scrivania. Per entrare rompete una finestra sul retro.

La base di andata:

California - dopo essere scesi dal camion nell’accampamento, cercate un gruppo di uomini che chiacchierano: scavalcate la ringhiera vicina e troverete la moneta della California.

New Mexico - proseguite dal parcheggio oltre il cancello e svoltate a sinistra, poi di nuovo a sinistra all'interno di un vicolo vicino a delle toilette: la moneta è riposta al sopra ad alcune casse.

Carolina del Sud - una volta entrati nell'hotel dopo aver attraversato il tendone medico, controllate il tavolo sulla sinistra per trovare questa moneta.

Seattle - Giorno 1

Territorio Ostile:

Dakota del Nord - all’inizio del capitolo dovrete salire su un camper per poi raggiungere una finestra aperta; una volta entrati, aprite il cassetto del mobile per raccogliere la moneta.

La Costa:

Alabama - superato il deposito merci, salite la rampa del sottopassaggio e proseguite fino alle auto distrutte. Qui troverete un cadavere e, vicino ad esso, la moneta dell’Alabama.

West Virginia - durante l'esplorazione del traghetto abbandonato salite le scale, dopodiché raggiungete l'altro lato della barca e proseguite fino alla fine del ponte. Vicino ad un orsacchiotto e alcuni bagagli troverete la moneta.

Utah - raggiunto il ponte superiore del traghetto, dovrete salire una scala per arrivare in cima e saltare dall'altra parte. Prima di farlo, voltatevi e controllate a terra per raccogliere la moneta.

Mississippi - durante il viaggio verso l'acquario, troverete una fontana: entrateci e troverete la moneta sul fondo.

Seattle - Giorno 2

La Scorciatoia:

Nevada - una volta abbandonato l’acquario in compagnia di Lev, continuate fino alla cascata. Sulla vostra destra noterete il negozio di un barbiere: la moneta si trova vicino al registratore di cassa.

Colorado - durante la scalata per raggiungere il grattacielo, attraverserete un locale di ottica; la moneta si trova sulla tettoia di fronte all'insegna Westbrook Optix.

La discesa:

Illinois - questa moneta si trova sul fondo della piscina dell’hotel, più precisamente vicino al filtro della vasca.

Oregon - dopo aver affrontato lo Shambler, attraversate la trave ed entrate nella stanza successiva, dopodiché saltate giù per scendere al piano inferiore. Appena atterrati, voltatevi e saltate nella stanza dietro di voi: su una mensola troverete la moneta che cercate.

Wisconsin - una volta arrivati in fondo al tunnel dell'ascensore, scendete e avvicinatevi al distributore automatico: rompete il vetro e potrete raccogliere la moneta del Wisconsin.

Rhode Island - dopo essere usciti all'aperto, raggiungete il bar al centro della zona e passate all'altro lato del bancone; su uno dei suoi ripiani troverete la moneta.

Missouri - proseguendo dopo aver nuotato per raggiungere l'ospedale, superate il cancello e girate a destra; attraversate poi la finestra rotta nell'edificio con il pavimento di legno, e troverete la moneta alla fine del corridoio.

Ground Zero:

Washington - esplorando l’ospedale, troverete una sala da pranzo con un registratore di cassa vicino ad un estintore, sul bancone: qui troverete questa moneta.

Hawaii - dopo aver sconfitto l'enorme nemico, vi troverete in un garage allagato. Cercate la guardiola sulla sinistre e rompete la finestra, in modo da poter raccogliere la moneta.

Seattle - Giorno 3

Marina:

Kansas - prima di uscire dall’edificio, tornate indietro sulle scale alla vostra destra, dopodiché salite e proseguite a sinistra fino a raggiungere la ringhiera rotonda. Qui troverete la moneta del Kansas.

Louisiana - dalla posizione precedente, scendete e proseguite verso la stazione ferroviaria. Noterete delle scale e una rampa: oltrepassate la rampa e troverete la moneta ai piedi della recinzione.

L'isola

Idaho - raggiunto il ponte dell’autostrada distrutto, voltatevi verso sinistra ed entrate nel retro di un camion per trovare la moneta dell’Idaho.

Carolina del Nord - proseguite lungo la strada fino alla cascata e le auto abbandonate: proprio vicino a una di queste, quella con la portiera posteriore sinistra aperta, troverete la moneta.

Montana - dopo aver liberato il villaggio delle Iene dai nemici, entrate nella capanna di fronte alla scuderia. Utilizzate la scala che trovate all'esterno per entrare e salire al piano superiore: la moneta si trova su una cassa, vicino ad alcuni sacchi.

Arkansas - l'ultima moneta collezionabile si trova vicino ad un carrello abbandonato in mezzo alla strada, vicino al minimarket.

Avete già controllato le nostre guide per trovare l'Anello Intagliato e per recuperare lo Strano Manufatto? Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per trovare tutte le carte collezionabili di The Last Of Us Parte 2.