The Last of Us Parte 2 conquista l'UK a giugno: più copie della restante Top 10!

Iniziato il mese di luglio, giunge puntale il resoconto sull'andamento del settore videoludico nel corso di giugno 2020. Particolarmente interessanti in tal senso i dati legati al mercato britannico.

Nel periodo considerato, lo scettro di gioco più venduto del mese in Regno Unito è stato assegnato a The Last of Us Parte 2. Considerando le copie retail, il nuovo gioco Naughty Dog è stato protagonista di un debutto a dir poco trionfale nel Paese. Secondo i dati riportati da GamesIndustry, infatti, il titolo ha venduto più copie di tutti i restanti giochi in Top 10 combinati! Un risultato notevole, considerata la presenza in classifica di giochi di grande successo come FIFA 20, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare o GTA 5. Di seguito, trovate la Top 20 UK di giugno 2020 nella sua versione integrale:

The Last of Us Part 2 FIFA 20 Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) The Last of Us: Remastered Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Star Wars Jedi: Fallen Order Bravely Second: End Layer 51 Worldwide Games Luigi's Mansion 3 Forza Horizon 4 Just Dance 2020 Red Dead Redemption 2 Marvel's Spider-Man Pokémon Sword Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy

Interessante inoltre notare la presenza di The Last of Us Remastered al decimo posto della classifica, con le vendite del gioco trainate probabilmente dall'uscita dell'atteso sequel.