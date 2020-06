The Last of Us Parte 2 conquista l'UK al lancio: meglio di Animal Crossing e Uncharted

Mentre The Last of Us Parte 2 è il gioco più venduto su Amazon Italia, anche il pubblico britannico sembra essere stato conquistato dalla volontà di scoprire l'evoluzione dei destini di Ellie e Joel.

A testimoniarlo sono i primi dati di vendita legati al gioco, diffusi dal giornalista videoludico Christopher Dring, legato principalmente a Games Industry, ma attivo come Contributor anche per il The Observer o il The Guardian. Secondo quanto riferito da quest'ultimo tramite il proprio account Twitter, The Last of Us Parte 2 avrebbe già infranto diversi record sul mercato del Regno Unito.

In particolare, la tesa epopea si sarebbe aggiudicata il titolo di gioco Sony per PlayStation 4 ad essere venduto più velocemente. I risultati, in tal senso, sarebbero persino superiori a quelli ottenuti da Uncharted 4: Fine di un Ladro, il tutto considerando le sole copie fisiche. Ma non solo: The Last of Us Parte 2, riferisce Dring, avrebbe già infranto i comunque eccellenti risultati conseguiti al lancio da Animal Crossing: New Horizons, conquistandosi così per ora anche la corona di miglior lancio di un videogioco nel Regno Unito per il 2020. Il giornalista conclude inoltre sottolineando come il sequel abbia ampiamente surclassato i risultati conseguiti dal primo The Last of Us.



Nel frattempo, continua a far discutere il fenomeno del review bombing di The Last of Us Parte 2 su Metacritic.