The Last of Us Parte 2: Dark Horse mostra la splendida statuetta di Ellie con machete

Mentre Naughty Dog ci offre il nuovo tema PS4 gratis di The Last of Us 2 e conferma la propria partecipazione al PAX East 2020, Dark Horse presenta in video la splendida statuetta da collezione dedicata ad Ellie, la protagonista del prossimo kolossal post-apocalittico di Sony in arrivo a fine maggio su PS4.

La nuova action figure di Ellie mostra l'intrepida guerriera di TLOU2 impugnare un machete; alta 20 centimetri e realizzata in poliresina, la statuetta sarà prodotta in edizione limitata e spedita a partire dal 13 marzo in base alle tempistiche dei preordini. Gli stessi vertici di Dark Horse riferiscono che la statuetta in questione avrà una sola tiratura e, di conseguenza, non ne saranno realizzate altre copie a prescindere dal numero di richieste pervenute dai fan della serie di Sony. Nel video che campeggia a inizio articolo potete ammirare l'action figure nel dettaglio.

Le fucine di Dark Horse promettono inoltre di sfornare una nuova serie di statuette in PVC da 20 centimetri di Ellie con l'arco, un modello che era stato presentato lo scorso anno: anch'essa sarà disponibile in tirature limitate presso i rivenditori selezionati e verrà spedita nel corso dell'estate. L'uscita di The Last of Us Parte 2 è prevista per il 29 maggio: di recente, Naughty Dog ha ribadito l'esclusiva PS4 e smentito i rumor sull'approdo futuro del gioco su PC.