The Last of Us Parte 2: discutiamo del finale il primo luglio su Twitch

Sono passati più di dieci giorni dal lancio di The Last of Us Part 2, e molti di voi probabilmente hanno già raggiunto, o stanno per farlo, la fine del nuovo viaggio di Ellie. Per questo motivo, riteniamo che i tempi siano maturi per poter parlare della conclusione della storia, che offre molti spunti di discussione.

Al termine di trenta ore di gioco, dopo innumerevoli sofferenze e al di là del bene e del male, cosa ci resta del capolavoro di Naughty Dog? Ne discuteremo a partire dalle 17:00 di domani primo luglio sul canale Twitch di Everyeye, sul quale siete tutti invitati. Si tratterà, per forza di cose, di una diretta ricca di spoiler - altrimenti sarebbe impossibile parlarne - pertanto partecipate solamente se avete già finito il gioco. La live sarà in ogni caso salvata e resa disponibile come replica sul canale Everyeye on Demand, così potrete salvarla e guardarla quando verrà il momento.

The Last of Us Part 2 è destinato a rimanere nella storia dei videogiochi, e non solo. È un racconto appassionato, pieno di dettagli e di piccole sfumature, pieno di una normalità e di una sincerità sconvolgenti. Ecco perché merita di essere analizzato a dovere. Se volete, potete prepararvi alla diretta leggendo il nostro speciale sul finale di The Last of Us Part 2, che abbiamo pubblicato proprio quest'oggi.