The Last of Us Parte 2 disponibile: Media Molecule festeggia con un omaggio in Dreams

I Worldwide Studios di casa Sony sono ormai soliti congratularsi gli uni con gli altri in occasione del lancio sul mercato di nuove produzioni esclusive per PlayStation 4.

Nel corso della giornata di venerdì 19 giugno non potevano dunque mancare omaggi indirizzati agli sviluppatori di Naughty Dog, che celebrano quest'oggi l'ufficiale debutto di The Last of Us Parte 2. Tra i team che hanno voluto offrire un riconoscimento speciale al lavoro svolto dai colleghi, troviamo Media Molecule.



I creatori di Dreams hanno infatti scelto di omaggiare la nuova epopea di Ellie e Joel direttamente dall'universo dai database del dreamverso. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Media Molecule ha indirizzato un cinguettio all'attenzione di Naughty Dog. Alle congratulazioni, viene allegata una clip video che mostra una creazione realizzata dall'Art Director Kareem Ettouney. La sua creazione immortala Ellie in una delicato artwork, accompagnato dal suono della chitarra della giovane: cosa ve ne pare?

In passato, gli sviluppatori di Insomiac Games e Naughty Dog avevano offerto alcuni utili e simpatici consigli su come realizzare le proprie creazioni in Dreams. Per festeggiare la pubblicazione dell'atteso sequel, Sony ha inoltre pubblicato un nuovo spot italiano in 4K di The Last of Us Parte 2.