The Last Of Us 2: dove trovare tutti i manuali di addestramento

Durante le fasi esplorative di The Last Of Us Parte 2, sia Ellie che Abby avranno la prossibilità di scovare e raccogliere alcuni manuali di addestramento, quattro ciascuna per un totale di otto.

Questi manuali sono utilissimi poiché vi consentono di sbloccare nuovi alberi di abilità in cui spendere gli integratori raccolti, in modo tale da apprendere nuove tecniche di sopravvivenza e potenziare quelle di cui siete già in possesso. Inoltre, trovare tutti i manuali permette di sbloccare il trofeo Impara l’Arte, ed è necessario per potenziare interamente le due protagoniste e sbloccare di conseguenza anche il trofeo Sopravvivenza Estrema.

Ellie

Creazione - Capitolo 9: Centro

Potete trovare il primo manuale salendo sul ponte distrutto che noterete sulla destra una volta entrati nell’area aperta di Seattle. Sul ponte troverete un camion dei pompieri: saliteci arrampicandovi prima sul camion militare, dopodiché lanciate oltre la fine del ponte il tubo che troverete sul tetto. Fatto ciò, scendete usando il tubo come una fune, dondolate e saltate sul furgone rovesciato sotto di voi, dentro al quale troverete il manuale di Creazione. Furtività - Capitolo 11: Capitol Hill

Superato il motel arriverete in una zona pattugliata dai nemici; proseguite lungo la strada a sinistra fino a raggiungere un distributore di benzina, dopodiché entrate nella libreria di fronte. Troverete il manuale all’interno della stanza con il registratore di cassa. Precisione - Capitolo 16: Hillcrest

Dopo aver superato l’enigma del cassonetto per superare una recinzione, vi ritroverete in una strada con negozi ad entrambi i lati e alcuni veicoli distrutti, tra cui un camion dei rifiuti. Entrate nel negozio “Goldstar Liquor” e scendete in cantina, facendo molta attenzione ai due Shambler che la occupano. Seguendo la luce troverete delle scale, che vi porteranno all’interno di un asilo per bambini al piano superiore: vicino al bancone e al cadavere troverete il manuale di Precisione. Esplosivi - Capitolo 18: I Serafiti

Dopo aver superato la sopraelevata sulla strada principale, svoltate a sinistra dopo il taxi e arrampicatevi sul camioncino per raggiungere la tettoia di un condominio, e da qui l’interno dell’edificio. Entrate nell’appartamento di sinistra e interagite con il banco da lavoro che si trova in cucina Facendolo subirete un agguato da alcuni uomini del WLF: uccideteli ed entrate nella camera da letto, precedentemente chiusa, dove troverete l’ultimo manuale per Ellie.

Abby

Sotto Copertura - Capitolo 25: A Piedi

Durante il capitolo vi troverete a dover utilizzare una scala per accedere all’imbarcazione all’interno dell’hangar. Una volta saliti su di essa, scendete sottocoperta e troverete il manuale su uno dei tavoli. Combattimento Ravvicinato - Capitolo 28: Territorio Ostile

Poco dopo l'inizio del capitolo dovrete separarvi da Manny. Noterete di fronte a voi il negozio “Spicy Dumpling”: attraversatelo e scendete al piano inferiore. Prima di proseguire verso il negozio successivo, giratevi a sinistra e attraversate la finestra rotta: potrete così accedere alla stanza in cui si trova questo manuale. Armi da Fuoco - Capitolo 30: Il Bosco

Dopo il combattimento con la donna armata di accetta, entrate nel “La Rosa’s Auto Shop”. Prendete il corridoio a destra, poi svoltate di nuovo a destra ed entrerete in un ufficio: sulla scrivania troverete il manuale. Armamenti - Capitolo 31: La Costa

Potete trovare questo manuale all’interno della cassaforte che si trova nella cabina di comando del traghetto abbandonato, sul ponte superiore. Se volete maggiori indicazioni su come raggiungerla e aprirla, consultate la nostra guida per trovare la combinazione della cassaforte della barca.

E’ importante evidenziare che ci sono più luoghi in cui è possibile recuperare i manuali nel caso li aveste tralasciati in precedenza: questo sistema fa sì che gli alberi di abilità vengano sbloccati sempre nello stesso ordine. Di contro, tuttavia, per sbloccare il trofeo Impara l’Arte sarete costretti a raccogliere tutti i manuali durante la stessa run, e non potrete rigiocare singolarmente i capitoli, a differenza invece di quanto è possibile fare per recuperare le carte e le monete collezionabili.