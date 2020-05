The Last of Us Parte 2: quanto durerà il gameplay dello State of Play?

A sorpresa, Sony ha annunciato uno State of Play su The Last of Us 2 in programma mercoledì 27 maggio alle 22:00 ora italiana, sappiamo che in questa occasione Naughty Dog mostrerà il gameplay del gioco, ma quanto durerà esattamente la sequenza?

Difficile capirlo con esattezza in realtà, il post pubblicato sul PlayStation Blog fa sapere che "per circa 25 minuti, Neil Druckmann, direttore di The Last of Us Parte II, illustrerà nel dettaglio le dinamiche, i pericoli e il mondo di gioco del nuovo progetto", rendendo noto che "a conclusione, presenterà un lungo filmato di gioco inedito."

Non è chiaro in realtà se l'intero State of Play durerà 25 minuti oppure se a questa tempistica bisognerà aggiungere l'imprecisato minutaggio del "lungo filmato di gioco inedito." In ogni caso non disperate perchè noi saremo in diretta su Twitch dalle 19:00 di mercoledì 27 maggio e per l'occasione vi terremo compagnia con un pre show aspettando lo State of Play e naturalmente dalle 22:00 commenteremo insieme le novità presentate da Neil Druckmann e il video gameplay.

Sempre domani, alle 16:00, Naughty Dog pubblicherà anche il terzo video della serie Inside The Last of Us 2, questa volta dedicato ai dettagli. Una serie di appuntamenti che ci condurranno dritti alla recensione di The Last Of Us 2, online dalle 09:01 di venerdì 12 giugno.