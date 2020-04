The Last of Us Parte 2, Ellie e Joel: nuovi screenshot per il gioco PS4

Già protagonista di un rinvio che ne aveva fissato la data di pubblicazione per il prossimo 29 maggio, The Last of Us Parte 2 è stato nuovamente posticipato.

Solo pochi giorni fa Sony Interactive Entertainmentaveva dichiarato di star monitorando attentamente la situazione internazionale in vista dell'uscita di The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. L'annuncio ufficiale è giunto direttamente per voce dei vertici di casa PlayStation ed è stato contestualmente confermato anche dagli stessi sviluppatori di Naughty Dog. L'attesissima produzione, al momento, è dunque priva non solo di una nuova data di lancio, ma anche di una finestra temporale di pubblicazione sostitutiva. Il rinvio, motivato da complicanze generate dall'attuale epidemia di Coronavirus/COVID-19, è dunque sostanzialmente a data da destinarsi.

In questo quadro, sono stati pubblicati nuovi screenshot di The Last of Us Parte 2, che immortalano sia i protagonisti della nuova epopea Naughty Dog sia alcuni scenari del mondo di gioco. In attesa di ulteriori aggiornamenti sul destino dell'esclusiva Sony e della sua futura pubblicazione su PlayStation 4, direttamente in calce a questa news potete dunque trovare nuove immagini dedicate a Ellie, Joel e Dina, oltre che ai pericoli che popoleranno la prosecuzione videoludica dell'acclamato The Last of Us, approdato in origine su PlayStation 3.