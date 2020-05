The Last of Us Parte 2: il nuovo video gameplay dallo State of Play!

Come promesso dal team di Naughty Dog e Sony, il nuovo State of Play interamente dedicato all'ultima fatica dello studio ha regalato al pubblico una nuova sequenza di gameplay di The Last of Us Parte 2.

Lo spezzone inedito reso disponibile dal team ci consente di dare un nuovo sguardo alle atmosfere tese ed intense che attendono Ellie nel corso del suo nuovo viaggio. Un percorso che si preannuncia doloroso e segnato da una furiosa e inarrestabile ricerca di vendetta. In un mondo ancora vittima degli effetti dell'epidemia scatenatasi anni prima, gli Infetti non sono gli unici pericoli che la ragazza deve affrontare.



Al contrario, gli esseri umani stessi sono pronti a mostrare il loro lato peggiore in The Last of Us Parte 2. Nello specifico, la nuova sequenza di gameplay prende il via con Ellie intenta ad attraversare un corso d'acqua a nuoto e procede con un'operazione di infiltrazione in una struttura presidiata: alla fine, un breve confronto segnerà la conclusione della clip: cosa ve ne è parso?

Il gioco, lo ricordiamo, approderà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 19 giugno: la recensione di The Last of Us Parte 2 sarà online sulle pagine di Everyeye il prossimo venerdì 12 giugno. Al suo interno, il nostro Francesco Fossetti vi racconterà le sue impressioni su questo nuovo viaggio in compagnia di Ellie e Joel.