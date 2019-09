The Last of Us Parte 2 ed Ellie: ecco le origini del tatuaggio sul braccio della ragazza

All'interno di The Last of Us Parte 2, il braccio di Ellie ospiterà un tatuaggio: ne ha recentemente approfondito le origini la co-writer del gioco: Halley Gross.

Nel corso di una corposa intervista, quest'ultima ha infatti rivelato che il tatuaggio è un elemento estremamente interessante e che, in parte, è stato realizzato per celare a sguardi indiscreti il segno del morso rimasto sulla ragazza in seguito agli avvenimenti del primo The Last of Us, permettendo così ad Ellie di celare una parte di sé. Halley Gross ha inoltre condiviso un ulteriore dettaglio interessante in merito: la co-writer ha infatti svelato che il tatuaggio è stato realizzato da una ragazza, nello specifico, una ex fidanzata di Ellie. Questo elemento, specifica Halley Gross, determinerà in effetti una certa tensione tra la protagonista e Dina, almeno ad un certo punto della narrazione di The Last of Us Parte 2. Siete curiosi di saperne di più?



L'ultimo trailer del gioco Naughty Dog ha finalmente svelato la data di uscita dell'esclusiva Sony, fissata per il prossimo 21 febbraio 2020. Il team ha recentemente discusso di quella che sarà la durata di The Last of Us Parte 2, specificando inoltre che il seguito di The Last of Us non avrà una struttura open world.