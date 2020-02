The Last of Us Parte 2: Ellie prende vita in un set di cosplay a firma italiana

Mentre si avvicina lentamente la data di pubblicazione di The Last of Us Parte 2, la community di videogiocatori in scalpitante attesa del nuovo titolo PS4 omaggia con la propria creatività l'IP di casa Naughty Dog.

Recentemente, ad esempio, un creativo giocatore attivo su Dreams, ha provato ricreare all'interno del gioco di Media Molecule una versione PS1 di The Last of Us Parte 2. Ora, ad attirare addirittura le attenzione della stessa software house è invece una cosplayer italiana. Virginia Ceci, in arte "dvbhebrickmvster", ha infatti reinterpretato il look di Ellie in tre differenti versioni. Le sue creazioni sono state apprezzate dal team di Naughty Dog, che ha scelto di condividerle sui propri canali social. In particolare, direttamente in calce a questa news, potete trovare un cinguettio con cui l'account Twitter del team offre un'immagine di anteprima di questa Ellie a firma italiana.



Inizialmente atteso per il 21 febbraio di quest'anno, The Last of Us Parte 2 è stato oggetto di un posticipo nel corso degli ultimi mesi del 2019. Ora, la data di uscita dell'esclusiva PlayStation 4 è invece fissata per il prossimo 29 maggio 2020. Recentemente, è stato presentata la versione Deluxe dell'Art Book ufficiale di The Last of Us Parte 2.