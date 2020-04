The Last of Us Parte 2: Ellie viene assalita da un Clicker in uno spaventoso cosplay

Le cosplayer Amanda e Tess che gestiscono il profilo Instagram di making.amess.cosplay hanno reinterpretato Ellie e un Clicker in un sorprendente progetto amatoriale a tema The Last of Us Parte 2.

La foto scattata dalle due appassionato del kolossal di Naughty Dog è accompagnata dall'eloquente messaggio che specifica come "la faccia di Amanda (la cosplayer che interpreta Ellie, ndr) è la perfetta rappresentazione del nostro umore dopo aver scoperto che la Parte 2 di TLOU è stata posticipata indefinitivamente a causa del Coronavirus".

Il progetto di Amanda e Tess, però, è solo l'ultima delle innumerevoli iniziative portate avanti dai fan di questa serie, basti pensare allo splendido cosplay di The Last of Us a firma italiana (ideato da Virginia Ceci, in arte Dvbhebrickmvster) o ai documenti e ai render condivisi dagli stessi autori di Naughty Dog con la guida ufficiale per il cosplay di Ellie in The Last of Us 2.

Per stemperare la tensione del momento e rendere meno amaro l'annuncio del posticipo a data destinarsi dell'avventura post-apocalittica di Sony, vi lasciamo al simpatico video con la reazione di Ellie e Joel al rinvio di TLOU 2. Per saperne di più sugli eventi narrati nella serie di The Last of Us, e sul perchè i nemici di Ellie e Joel hanno questo inquietante aspetto, vi rimandiamo infine a questo approfondimento sull'Outbreak Day di TLOU tra uomini e mostri.