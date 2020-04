The Last of Us Parte 2: i fan chiedono l'uscita anticipata del gioco dopo i leak

Come ormai purtroppo noto, è attualmente in corso una fuga di notizie legata all'attesa produzione Naughty Dog, con presunti spoiler sui contenuti di The Last of Us Parte 2 apparsi in rete.

Le circostanze hanno spinto parte della community a rinnovare a Sony e a Naughty Dog la richiesta di procedere con una release digitale di The Last of Us Parte 2, per poi procedere con la pubblicazione fisica del gioco quando la situazione internazionale lo consentirà. A giustificazione della stessa, i giocatori pongono proprio l'elevato rischio di imbattersi in spoiler indesiderati su elementi di gameplay o sulla trama del gioco.

Alcuni esempi della reazione della community in attesa delle nuove avventure di Ellie e Joel può essere visionata direttamente in calce a questa news. Su Twitter, infatti, sono molti gli utenti che stanno cercando di attirare l'attenzione di Neil Druckmann e della stessa Sony, nella speranza di portare ulteriormente all'attenzione la questione spoiler. Al momento, né il colosso nipponico né Naughty Dog hanno commentato la vicenda.

La Redazione di Everyeye, lo rammentiamo, ha scelto di NON pubblicare alcun contenuto leak o descrizione dello stesso. Per supportare i giocatori che attendono con ansia il gioco, ricordiamo che è inoltre possibile utilizzare alcuni strumenti per evitare spoiler su The Last of Us Parte 2.