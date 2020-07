The Last of Us Parte 2, un finale devastante: parliamone!

Sono passate più di tre settimane dal lancio di The Last of Us Parte 2, e sono sempre di più i giocatori che stanno raggiungendo i titoli di coda della sua storia. In molti hanno già avuto modo di metabolizzarla e far sedimentare le emozione scaturite lungo il viaggio, quindi riteniamo che sia giunta l'ora di riflettere apertamente sul finale.

La storia di The Last of Us Part 2, siamo sicuri, lascerà un ricordo indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno avuto (e avranno) modo di viverla. Lo si capisce già all'inizio, con quell'incipit a suo modo spiazzante, con Joel che racconta l'epilogo del suo precedente viaggio: la fuga dall'ospedale di Salt Lake, la spietata ritorsione contro le Luci, e quella bugia rimasta impressa nella nostra memoria per sette lunghi anni. In questo modo, The Last of Us Part 2 dimostra di essere connesso in maniera diretta e lampante con il vecchio capitolo.

Da quel momento si dipana la lunga storia di The Last of Us Part 2, che tramite alcuni flashback e dei colpi di scena incredibili è in grado di scuotere profondamente l'animo di qualsiasi videogiocatore. In questa sede non andiamo oltre, invitandovi a guardare il Video Speciale in apertura di notizia per scoprire tutte le nostre considerazioni sulla storia e il finale di The Last of Us Part 2. Sarebbe superfluo, ma ci teniamo ugualmente a dirvi di non guardarlo se non avete completato l'avventura.