The Last Of Us 2: Ellie può fermare al volo i proiettili saltati in aria dai nemici uccisi

In attesa di scoprire se The Last of Us Parte 2 riceverà una patch next gen o meno, la community videoludica ha scoperto un dettaglio del titolo passato in osservato ai più.

Un Redditor particolarmente attento ha scoperto che Ellie può afferrare al volo i colpi "droppati" dalle armi da fuoco dei nemici uccisi, merito questo ovviamente di una gestione della fisica scrupolosa e curata in ogni minimo dettaglio.



Come potete verificare dalla brevissima clip qui sotto, fermare le munizioni non è semplicissimo ed anzi è necessario un buon tempismo. Dopo aver ucciso da distanza ravvicinata un nemico armato di pistola questo cadrà riverso a terra e l'arma volerà in aria lasciando fuoriuscire il proiettile in canna, che può essere recuperato da Ellie premendo rapidamente il tasto triangolo. L'animazione dura una frazione di secondo e per attivarla è necessario avvicinarsi molto al bersaglio, coglierlo di sorpresa e sparare rapidamente un colpo, non è una dunque una condizione sempre semplice da replicare nel corso dell'avventura.



Qualcuno di voi ci è riuscito? Avevate già notato questo particolare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti. Ne approfittiamo per segnalarvi un easter egg sulla PlayStation 3 in The Last of Us Parte 2.