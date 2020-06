The Last of Us Parte 2 giocabile anche da non vedenti: commossa reazione di Steve Saylor

Il team di Naughty Dog ha svolto un incredibile lavoro sulle opzioni di personalizzazione dell'esperienza di gioco: un impegno che ha reso The Last of Us Parte 2 un capolavoro di accessibilità.

La vastità del lavoro svolto ha fatto sì che la nuova epopea di Ellie e Joel possa essere vissuta a pieno anche da giocatori non vedenti. Il titolo offre infatti un ampio supporto audio, tale da rendere possibile condurre a termine il viaggio virtuale anche senza ricorrere alla vista. Tra le moltissime soluzioni adottate dagli sviluppatori troviamo ad esempio opzioni di lettura ad alta voce delle descrizioni degli item recuperabili in-game o delle opzioni selezionabili tramite l'interfaccia utente.

L'impegno profuso da Naughty Dog è stato tale da cogliere di sorpresa Steve Saylor, consulente per l'accessibilità nei videogiochi. Quest'ultimo ha voluto condividere la propria reazione con la community dei videogiocatori, per ribadire quanto importante sia la tematica e quanto, con la dovuta attenzione, sia possibile individuare soluzioni in grado di consentire a sempre più appassionati di accedere a grandi titoli. "Questo è quello che io e altri nella community attiva sul fronte dell'accessibilità sosteniamo da moltissimo tempo: c'è così tanto qui. - afferma Saylor - Questa è la ragione per cui lavoro così tanto per promuovere l'accessibilità. Questo è il motivo, perché questo è importante". Lo stesso Neil Druckmann, Director di The Last of Us Parte 2, ha replicato al consulente, ringraziandolo del suo commosso apprezzamento per il lavoro svolto dal team.



