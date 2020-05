The Last of Us Parte 2, il gioco più ambizioso di Naughty Dog: parla Druckmann

In occasione dell'annuncio dell'ingresso di The Last of Us Parte 2 in fase Gold, Neil Druckmann ha voluto indirizzare un messaggio tanto al pubblico quanto ai suoi collaboratori.

"Voglio congratularmi con il team che ha portato a termine il gioco più ambizioso che abbiamo mai fatto. - ha affermato il Vice Presidente di Naughty Dog - So di averlo già detto, ma non saprete fino a che punto fino a quando non metterete mano al gioco e vedrete la cura che è stata messa in ogni dettaglio, a partire dal level design sino alle meccaniche... A livello di grafica, di come il gioco si presenta... Ambientazioni, direzione artistica, personaggi, storia, il design audio, la colonna sonora - eh sì, la colonna sonora è grandiosa!".



Insomma, Neil Druckmann sembra decisamente soddisfatto del lavoro compiuto insieme al proprio team e pare ansioso di veder finalmente approdare The Last of Us Parte 2 nelle mani dei giocatori. A brevissimo, il pubblico in attesa della nuova avventura di Ellie e Joel potrà del resto dare un nuovo sguardo alla produzione. Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, sarà infatti pubblicato un nuovo trailer. Ovviamente, potrete seguirne la trasmissione in nostra compagnia. A partire dalle ore 15:00, potrete infatti trovare la Redazione sul Canale Twitch di Everyeye per il nuovo trailer di The Last of Us Parte 2.