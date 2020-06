The Last of Us Parte 2: il gioco Naughty Dog è il più venduto su Amazon Italia

Dopo un lungo percorso produttivo, a distanza di ben sette anni dal debutto della prima avventura di Ellie e Joel per PlayStation 3, The Last of Us Parte 2 è finalmente disponibile.

Accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, il titolo ci propone una versione più matura dei due protagonisti, impegnati nel cercare di trovare un proprio posto in un mondo ancora flagellato dagli effetti dell'epidemia di Cordyceps. Una Ellie ormai diciannovenne, in particolare, dovrà fare i conti con un evento improvviso, che spingerà la ragazza a dirigere i propri passi lungo un sentiero lastricato di sofferenza, violenza e ricerca di vendetta.

Come molte altre community videoludiche, anche gli appassionati nostrani hanno a lungo atteso di poter scoprire quale sarebbe stata la sorte dei due personaggi in The Last of Us Parte 2: a testimoniarlo, gli ottimi risultati ottenuti su Amazon Italia. Il noto portale di e-commerce qualifica infatti il gioco Naughty Dog come il videogame al momento più venduto, con il titolo che occupa la prima posizione nella sua edizione standard, ma anche il quarto posto, nel formato che include la steelbook.



Per coloro interessati a procedere all'acquisto, segnaliamo di seguito l'apposito link ad Amazon Italia:

Sulle pagine di Everyeye, potete ovviamente trovare un'esaustiva e appassionata recensione di The Last of Us Parte 2 , a cura del nostro Francesco Fossetti. Recentemente, inoltre Neil Druckmann ha firmato un messaggio per i giocatori che hanno atteso con ansia il ritorno di Ellie e Joel.