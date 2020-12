The Last of Us Parte 2 è il gioco più premiato dell'anno! I dati del 2020

L'assegnazione del titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2020 non è stato l'unico riconoscimento assegnato nel corso a The Last of Us: Parte 2 nel corso degli ultimi mesi.

Al contrario, dal momento dell'uscita ad oggi, la nuova produzione di Naughty Dog si è dimostrata in grado di conquistare un ampia selezione di premi assegnati sia dalla critica di settore sia dal pubblico. A tenerne traccia è il portale GameAwards.net, che elegge l'emozionante epopea di Ellie e Joel come gioco più premiato dell'anno. The Last of Us Parte 2 si è infatti vista assegnare la bellezza di 62 riconoscimenti, con 43 da parte della stampa e i restanti 19 da parte del pubblico.

Un valore che pone il titolo al primo posto con un netto distacco rispetto ai concorrenti. Ad aggiudicarsi la medaglia d'argento è infatti Hades, indie rivelazione dell'anno, che si aggiudica 21 premi, 20 dei quali da parte della critica. Terzo posto infine per Ghost of Tsushima, con 12 riconoscimenti totali, di cui 10 da parte della stampa. Seguono Animal Crossing: New Horizons e Final Fantasy VII Remake, rispettivamente con 7 e 6 premi totali.



Gli eccellenti risultati conseguiti da The Last of Us Parte 2 non hanno portato riconoscimenti al solo titolo, ma anche ai suoi autori, con Neil Druckmann nominato Co-Presidente di Naughty Dog.