The Last of Us Parte 2 è GOTY ai TGA 2020: arrivano le congratulazioni da Phil Spencer

Tra i premi assegnati nel corso della serata dei The Game Awards 2020 sono stati diverse le statuette vinte da The Last of Us Parte 2, che è stato eletto anche miglior gioco dell'anno. Nel giro di qualche ora, sono stati in moltissimi a congratularsi con il team di sviluppo e, tra questi, anche Phil Spencer.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato su Twitter dall'account ufficiale del boss della divisione gaming di Microsoft:

"Congratulazioni a Neil Druckmann e il team di Naughty Dog, un grande gioco sviluppato da un grande studio."

Non ci è voluto molto prima che arrivasse una risposta da parte di Druckmann, che ha prontamente ringraziato. Ancora una volta, quindi, il buon Phil Spencer mostra la volontà di annullare qualsiasi barriera tra i videogiocatori che possiedono piattaforme diverse e che si fanno console war, dando un esempio importante a tutta la community.

Vi ricordiamo che, per celebrare la vittoria del titolo di Game of the Year ai The Game Awards, The Last of Us Parte 2 è stato scontato per un periodo di tempo limitato ed è acquistabile a soli 39,99 euro sul PlayStation Store. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla lista completa dei vincitori dei premi ai The Game Awards 2020.