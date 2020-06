The Last of Us Parte 2: guida ai migliori potenziamenti per le armi

Proseguendo nella storia di The Last of Us Parte 2 avrete accesso ad un numero sempre maggiore di armi che possono essere potenziate presso uno dei tavoli da lavoro situati in alcuni specifici punti della mappa. Dal momento che le risorse da investire in potenziamenti sono limitate, ecco quelli che sono i miglioramenti più efficaci.

Prima di partire con l'elenco dei potenziamenti da applicare sulle armi più forti, vi invitiamo ad esplorare la mappa con molta attenzione alla ricerca di qualsiasi area segreta e cassaforte da aprire, così da massimizzare il numero di pezzi di ricambio da investire sulle armi.

Ecco di seguito le quattro armi più forti del gioco:

Arco

Si tratta forse dell'arma più utile di Ellie, poiché le sue frecce non solo possono essere costruite dal giocatore ma possono anche essere recuperate dai cadaveri con un po' di fortuna. Grazie all'arco è possibile far fuori i nemici con un colpo ben piazzato e, ad esempio, liberarsi dei cani senza che i padroni possano intuire la vostra posizione. Nel caso dell'arco vi suggeriamo di applicare tutti i potenziamenti il prima possibile, così da migliorare tutti gli aspetti dell'arma e renderla immediatamente più efficace di quanto non lo sia già.

Fucile a pompa

Se l'arco è fondamentale per le fasi stealth, quando si ha a che fare con orde di infetti è bene disporre del fucile a pompa. Questa rumorosa bocca da fuoco è dotata di grande potere d'arresto che consente di tenere a bada clicker e stalker. Per migliorare l'arma dovreste potenziarne la capacità del caricatore, la velocità di fuoco e la stabilità, così da renderla letale.

Doppietta

La doppietta è un'altra arma con grande potere d'arresto che però pecca per quantità di proiettili nel caricatore, la cui capienza non può essere aumentata in alcun modo. Ciò non rende però l'arma meno interessante, poiché quando i nemici sono pochi e più resistenti è sicuramente più utile del fucile a pompa. Se volete migliorare questo pezzo d'equipaggiamento dovreste potenziarne danno, velocità di ricarica e stabilità.

Pistola da caccia

Si tratta di un'arma letale anche sulla lunga distanza e in grado di abbattere sul colpo anche i nemici più resistenti. Se volete aumentare la potenza di fuoco della pistola da caccia vi suggeriamo di applicare i seguenti potenziamenti: stabilità, danno e mirino 4x.

