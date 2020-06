The Last of Us Parte 2: guida ai migliori potenziamenti di Ellie

In maniera simile al suo predecessore, in The Last of Us Parte 2 si possono recuperare in giro per il mondo di gioco dei medicinali che permettono di applicare dei potenziamenti alle abilità della protagonista. Cerchiamo di scoprire quali sono quelli sui quali bisognerebbe investire subito tutte le proprie risorse.

Vi ricordiamo che entrambi i personaggi giocabili non hanno sin da subito tutti i rami delle abilità sbloccati ed è necessario trovare dei manuali d'addestramento per espandere l'elenco dei potenziamenti disponibili.

Migliori potenziamenti di Ellie

Sopravvivenza: le abilità di questo ramo sono molto importanti per chi preferisce restare nell'ombra, dal momento che consentono di migliorare l'efficienza della modalità Ascolto e tenere quindi costantemente traccia dei nemici nei paraggi

le abilità di questo ramo sono molto importanti per chi preferisce restare nell'ombra, dal momento che consentono di migliorare l'efficienza della modalità Ascolto e tenere quindi costantemente traccia dei nemici nei paraggi Creazione: con questo ramo potete sbloccare la creazione di bombe fumogene e migliorare l'efficienza dei medikit, così da consumarne di meno e ripristinare un maggior quantitativo di salute

con questo ramo potete sbloccare la creazione di bombe fumogene e migliorare l'efficienza dei medikit, così da consumarne di meno e ripristinare un maggior quantitativo di salute Furtività: il protagonista assoluto di questo ramo è il silenziatore, che può essere potenziato ulteriormente e permettere ad Ellie di sparare più colpi prima che si distrugga. Non meno importante è la possibilità di velocizzare le eliminazioni stealth, così da tornare al riparo prima che qualcuno possa individuarci

il protagonista assoluto di questo ramo è il silenziatore, che può essere potenziato ulteriormente e permettere ad Ellie di sparare più colpi prima che si distrugga. Non meno importante è la possibilità di velocizzare le eliminazioni stealth, così da tornare al riparo prima che qualcuno possa individuarci Precisione: l'abilità più utile di questo ramo è quella che consente di creare frecce extra, così da non rimanere mai a secco

Migliori potenziamenti di Abby

Strategie operative: di questo ramo dovreste sbloccare il potenziamento della salute, così da poter incassare più colpi prima del game over

di questo ramo dovreste sbloccare il potenziamento della salute, così da poter incassare più colpi prima del game over Sotto copertura: se possibile, sbloccate tutte le abilità del ramo in questione per accedere ai pugnali e alla possibilità di creare un maggior numero di questi oggetti con la stessa quantità di risorse

se possibile, sbloccate tutte le abilità del ramo in questione per accedere ai pugnali e alla possibilità di creare un maggior numero di questi oggetti con la stessa quantità di risorse Armi da fuoco: con le abilità di questo ramo potrete costruire non solo munizioni per la pistola da caccia ma anche delle letali cartucce incendiarie che vanno a nozze con gli infetti

con le abilità di questo ramo potrete costruire non solo munizioni per la pistola da caccia ma anche delle letali cartucce incendiarie che vanno a nozze con gli infetti Combattimento ravvicinato: focalizzatevi su Slancio, ottima abilità che permette di eseguire eliminazioni furtive in rapida successione

focalizzatevi su Slancio, ottima abilità che permette di eseguire eliminazioni furtive in rapida successione Armamenti: questo ramo offre diversi potenziamenti come quello legato alle armi corpo a corpo, alle trappole esplosive e ai silenziatori migliorati

