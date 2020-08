The Last Of Us Parte 2: guida a modalità Realismo e Morte Permanente

A distanza di quasi due mesi dall’uscita, il nuovo capolavoro di Naughty Dog si espande attraverso l’update che introduce la versione 1.03 di The Last Of Us: Parte 2. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti apportati e come accedere alla nuova modalità Realismo.

Il nuovo aggiornamento introduce infatti un nuovo modo di affrontare le insidie del mondo post-apocalittico che Ellie dovrà attraversare durante la sua avventura. La modalità Realismo rende ogni nemico molto più intelligente, resistente e spietato, elimina la possibilità di utilizzare la modalità Ascolto, e rimuove l’interfaccia, oltre a diminuire drasticamente la quantità di risorse disponibili. Tutto questo si riflette in maniera pesante sul gameplay e sull’esperienza di gioco, rendendo necessaria una profonda conoscenza delle mappe degli scontri: i giocatori per sopravvivere dovranno infatti imparare la posizione dei punti di accesso e di fuga di ogni arena, e studiare strategie per evitare il più possibile il contatto con i nemici, in modo tale da aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza).

Completare una intera partita a difficoltà Realismo vi permetterà di sbloccare un nuovo trofeo, che verrà introdotto in concomitanza con l’aggiornamento, in ogni caso slegato dalla lista di trofei principali e quindi non necessario per ottenere il platino; potrete selezionare la difficoltà desiderata durante la configurazione preliminare delle impostazioni di una nuova partita.

Un’altra importante aggiunta che arriverà con l’update 1.03 è la Morte Permanente, un’opzione aggiuntiva selezionabile a qualsiasi livello di difficoltà che, come dice il nome, vi farà ricominciare l’avventura qualora doveste andare incontro a una fine ingloriosa. Questa modalità permetterà ai giocatori di sperimentare fino in fondo l’opprimente atmosfera di pericolo che i ragazzi di Naughty Dog sono riusciti a ricreare all’interno di The Last Of Us Parte 2, e si articola in 3 opzioni differenti:

Gioco Intero - attivando questa modalità la Morte Permanente sarà davvero permanente, costringendovi a ricominciare dall’inizio l’intero gioco in caso di sconfitta.

- attivando questa modalità la Morte Permanente sarà davvero permanente, costringendovi a ricominciare dall’inizio l’intero gioco in caso di sconfitta. Per Atto - in questo caso, dopo la morte verrete riportati all’inizio dell’atto in cui vi trovavate, un’opzione sicuramente molto meno punitiva della precedente, ma ancora piuttosto stimolante.

- in questo caso, dopo la morte verrete riportati all’inizio dell’atto in cui vi trovavate, un’opzione sicuramente molto meno punitiva della precedente, ma ancora piuttosto stimolante. Per Capitolo - con quest’ultima possibilità, in caso di morte dovrete ricominciare solamente dall’inizio del capitolo in corso: questa è l’opzione meno pesante delle 3 a vostra disposizione, ma è anche quella che impatta meno sul gameplay.

Come per la difficoltà Realismo, anche in questo caso l’update aggiunge un nuovo trofeo, sempre al di fuori della lista per il platino: inoltre, non sarà necessario utilizzare l’opzione di Morte Permanente completa per sbloccare il relativo trofeo, ma vi basterà completare una partita con una delle 3 opzioni attiva. Durante la fase di preparazione ad una nuova partita, assicuratevi di impostare una delle tre opzioni, poiché non avrete più la possibilità di farlo una volta iniziata l’avventura.

Infine, l’ultima aggiunta dell’aggiornamento 1.03 riguarda i Modificatori da acquistare con i punti interni al gioco, i quali vi permetteranno di alterare alcuni aspetti del gioco, sia estetici, ad esempio attraverso dei filtri da applicare all’immagine per renderla in stile anni ‘80 oppure a fumetti, che con reale impatto sul gameplay, ad esempio ottenendo munizioni o materiali infiniti. Molti di questi modificatori richiamano fortemente quelli presenti in altri titoli della stessa software house, tra cui la serie di Uncharted e il primo The Last Of Us.

Vi ricordiamo che l’update 1.03 di The Last Of Us Parte 2 sarà reso disponibile per il download giovedì 13 agosto, in forma completamente gratuita per tutti coloro che sono in possesso di una qualsiasi copia del gioco. Se volete saperne di più sull’aggiornamento, vi rimandiamo all’approfondimento dedicato. Nel frattempo, avete già letto i rumor sull’arrivo di una modalità multiplayer Fazioni per The Last Of Us Parte 2?