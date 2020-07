The Last Of Us Parte 2 guida: dove trovare la cassaforte di Capitol Hill

Durante l’avventura di The Last Of Us Parte 2 sono nascoste numerose casseforti, che contengono una gran quantità di risorse utili alla sopravvivenza di Ellie e, talvolta, qualche collezionabile speciale.

Una di queste si trova nel quartiere di Capitol Hill, un quartiere di Seattle che Ellie esplorerà durante il giorno 1 del gioco, nella zona piena di trappole esplosive ad inciampo. Evitatele accuratamente, oppure fatele esplodere lanciandoci contro mattoni e bottiglie, ed entrate nell’edificio che si trova vicino all’automobile gialla ricoperta di vegetazione. Proseguite all’interno fino ad arrivare a un piccolo stanzino con una bacheca e due porte; quella a sinistra rispetto alla direzione da cui siete venuti vi porterà alla cassaforte.

Sulla bacheca, invece, si trova un messaggio che ci informa che il codice della cassaforte è uguale alle ultime sei cifre del numero di telefono di una certa Staci, che viene però riportato senza le ultime due cifre. Per trovarle aprite l’altra porta, ed entrate nel bagno dell’edificio; qui potrete leggere, su una delle pareti, il numero completo di Staci: le ultime sei cifre sono quelle che vi interessano, ovvero 55-01-33. Vi ricordiamo che sul nostro sito potete trovare anche la guida per trovare la combinazione della cassaforte del tribunale. Inoltre, non mancate di leggere i nostri consigli per iniziare The Last Of Us Parte 2, senza spoiler di alcun tipo sulla trama.