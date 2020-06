The Last of Us Parte 2: guida all'utilizzo dei nemici come scudo

State avendo grosse difficoltà nel superamento di uno scenario di The Last of Us Parte 2 popolato da nemici? Nessun problema, poiché con la tecnica dello scudo umano è possibile farsi strada tra gli avversari e affrontare anche le situazioni più complesse.

La giovane Ellie può infatti afferrare qualsiasi nemico umano e utilizzarlo come se fosse uno scudo per proteggersi dai colpi delle armi da fuoco e tenere a bada i nemici nei paraggi. Tutto ciò che dovete fare per utilizzare un NPC come scudo è sgattaiolare alle sue spalle e premere il tasto Quadrato: in questo modo Ellie lo afferrerà e potrà spostarsi con lui. In questa fase è possibile muoversi tramite l'utilizzo della levetta analogica sinistra e mirare tenendo premuto il tasto L2 (e, ovviamente, sparare con R2). Quando il nemico non vi servirà più, potrete decidere se eliminarlo con un attacco corpo a corpo premendo il tasto Quadrato o se sparargli in testa con la pressione di R2.

Va precisato che questa tecnica può essere eseguita esclusivamente sui nemici umani e sui runner, dal momento che tutte le altre tipologie di infetti sono immuni a questo genere di attacco.

