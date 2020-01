Da The Last of Us a Horizon: utente immagina il design delle custodie dei giochi PS5

Nell'attesa di nuove informazioni ufficiali su PlayStation 5 da parte dei vertici Sony, numerosi videogiocatori stanno dando fondo alla propria creatività, immaginando diversi aspetti della console next-gen del colosso videoludico.

Tra questi ultimi, possiamo citare anche un abile appassionato, attivo sul forum di ResetEra con il nickname di "Pelochoman". L'utente, in particolare, ha ricreato un design fan-made delle custodie dei titoli PlayStation 5. In seguito ha applicato la propria creazione al titolo PS4 The Last of Us Parte 2 e ad un immaginario Horizon Eclipse. Il risultato è effettivamente gradevole: potete ammirare le relative immagini grazie al Tweet disponibile in calce, pubblicato dal noto utente Shinobi602, rimasto evidentemente colpito dalle creazioni di Pelochoman. Cosa ve ne pare, vi piacciono?

Il fantasioso giocatore è decisamente in buona compagnia. Recentemente, ad esempio, un altro utente ha provato a ricreare una possibile schermata di avvio di PS5, che ha trovato rapida diffusione nell'ambito della community videoludica. In attesa del reveal ufficiale di PlayStation 5, ad oggi privo di una data ufficiale, un altro videogiocatore ha invece provato a creare un design fan-made di PS5, ipotizzando per la console next-gen di casa Sony un estetica minimale in due versioni: una completamente nera ed una di colore bianco.