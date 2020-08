The Last of Us Parte 2 immortalato da Cristiano Bonora: la nuova spettacolare gallery

In attesa di scoprire quale destino sia toccato al multiplayer di The Last of Us Parte 2, il titolo firmato da Naughty Dog torna a emozionare grazie alla Virtual Photography.

Cristiano Bonora, che sulle pagine di Everyeye ha condiviso molte sue produzioni, si è infatti cimentato in una serie di nuove composizioni, interamente dedicate alla nuova epopea di Ellie e Joel. Un viaggio intenso, che, scrive il fotografo virtuale, racconta di "perdita, ricerca, odio, perdono, perdizione, redenzione, e un centinaio di sfumature che si collocano nel mezzo", per un risultato finale che dipinge il quadro di "un conflitto la cui essenza è rappresentata dalla miseria umana e dalla futilità della violenza".



Approcciandosi al titolo con la volontà di non tradirne la natura, Cristiano Bonora ci regala una spettacolare gallery a tema The Last of Us Parte 2, composta, come tradizione dell'autore, esclusivamente da scatti con angolazione verticale e pressoché privi di post-produzione. Da Ellie a Joel ai nuovi personaggi che Naughty Dog ha introdotto in questo acclamato sequel, le immagini riflettono lo spirito di anime virtuali, ma pregne della complessità umana.



Invitandovi a visionare gli scatti su Vertical Gaming Photography, vi segnaliamo che alcuni di essi includono spoiler sull'universo di The Last of Us Parte 2.