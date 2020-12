The Last of Us Parte 2 fa incetta di premi ai TGA 2020, Naughty Dog ringrazia i fan

A diverse ore dalla chiusura dei The Game Awards 2020, evento andato in onda la scorsa notte e che ha visto The Last of Us Parte 2 ottenere numerosi premi oltre che il titolo di Gioco dell'Anno, arriva sui social un post di ringraziamento ufficiale da parte di Naughty Dog.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della software house:

"Grazie ancora una volta per la nomina di Game of the Year 2020 a The Last of Us Parte 2 ai The game Awards, così come per i premi di miglior comparto narrativo, miglio action adventure, miglior audio design, per l'innovazione in termini di accessibilità, per la migliore game direction e per la miglior performance a Laura Bailey, interprete di Abby. Ne siamo davvero onorati!"

Ad accompagnare il post di ringraziamento troviamo anche un'immagine che vede i protagonisti del gioco sulla sinistra e l'elenco dei premi vinti sulla destra, così che i fan possano salvare questo screenshot per ricordare il traguardo raggiunto dall'esclusiva PlayStation.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che anche Phil Spencer si è congratulato con Neil Druckmann per la premiazione di The Last of Us Parte 2 come GOTY 2020 ai The Game Awards. Nel caso in cui non aveste ancora giocato il titolo, sappiate che TLOU2 è in sconto sul PS Store per celebrare i premi vinti ai TGA.