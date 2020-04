The Last of Us Parte 2: Jason Schreier contro l'autore dei leak

Dopo aver appreso anche il parere di Naughty Dog riguardo i leak che hanno colpito The Last of Us Parte 2 nel corso delle ultime ore, ecco che arrivano anche dei tweet molto duri nei confronti dei leaker da parte di Jason Schreier.

Il commento dell'ex giornalista di Kotaku non arriva a caso, dal momento che sono in molti a pensare che questa vicenda sia frutto dell'insofferenza di uno sviluppatore nei confronti del crunch time, usanza sulla quale Schreier ha condotto diverse indagini.

Ecco di seguito le parole del giornalista:

"In riferimento a questa brutta storia riguardante Naughty Dog, voglio dire che non importa quanto tu sia arrabbiato per via delle condizioni in cui lavori o della paga che ricevi, far trapelare informazioni sul progetto al quale stai lavorando ha un impatto su tutte le persone che hanno lavorato al tuo fianco e vivono la tua stessa situazione. Ci sono modi migliori per sfogare la propria rabbia."

"È incredibile come molte persone non comprendano che gli sviluppatori di Naughty Dog (inclusi quei pochi con i quali ho avuto l'opportunità di parlare) possano essere sia arrabbiate con l'azienda per via della cultura del crunch che distrutte poiché il frutto del loro lavoro è finito sul web. Azioni di questo tipo non danneggiano solo chi è ai piani alti ma anche tutti gli altri."

È chiaro quindi come Schreier, come la quasi totalità dei videogiocatori di tutto il mondo, non abbia apprezzato questo gesto probabilmente provocato dalla rabbia di un dipendente o semplicemente dovuto ad un dispetto nei confronti della software house. A prescindere da quelle che possono essere state le motivazioni, si tratta in ogni caso di un gesto ingiustificabile che rischia di rovinare l'esperienza ad un gran numero di giocatori, che da oggi fino al prossimo giugno potrebbero incappare in spoiler di qualche tipo.

Prima di lasciarvi ai tweet, vi ricordiamo che è stata oggi annunciata una nuova data d'uscita per The Last of Us Parte 2, che arriverà il prossimo 19 giugno 2020.