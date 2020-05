The Last of Us Parte 2: il leak contiene indizi sul multiplayer?

Nonostante i vertici di Naughty Dog abbiano già confermato l'assenza del multiplayer in The Last of Us 2, l'ultimo leak sembrerebbe fornire degli indizi sull'arrivo di una modalità online.

Ad avanzare questa ipotesi è la redazione di MP1st che, senza entrare nel merito dei contenuti mostrati dall'ultimo leak di The Last of Us Parte 2 per non mostrare il fianco a fastidiosi spoiler, si limita a sottolineare la presenza di determinati elementi di gameplay che suggeriscono la presenza di un qualche tipo di funzionalità multiplayer nel kolossal post-apocalittico di Naughty Dog.

Nelle sequenze trapelate di TLOU 2, quindi, ci sarebbero degli indizi che conducono verso una modalità multigiocatore non meglio specificata. Come sottolineato in questi ultimi giorni dal giornalista Jason Schreier, però, le scene immortalate in questi video leak proverrebbero da una build ormai datata di The Last of Us 2 ottenuta dagli hacker accedendo ai server degli sviluppatori californiani tramite la vulnerabilità di una patch di un vecchio gioco della software house.

A prescindere da quanto anticipato in questi leak, non sappiamo perciò se le modalità multiplayer e le funzionalità online in questione entreranno davvero a far parte dell'offerta ludica di The Last of Us Parte 2. Ad ogni modo, vi ricordiamo che il prossimo capitolo dell'epopea di Ellie e Joel partirà il 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.