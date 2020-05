The Last of Us Parte 2, leak e dipendenti Naughty Dog: smentite da Schreier

Il rischio di imbattersi in informazioni false è infatti elevato ed è proprio su questo tema che è voluto tornare ad esprimersi Jason Schreier , noto ex editor di Kotaku. Tramite i Tweet che trovate in calce a questa news, il giornalista videoludico ha rilanciato un post apparso su Reddit e diventato virale in breve periodo: quest'ultimo riporta di come dietro ai leak vi sia un dipendente Naughty Dog insoddisfatto per diverse questioni legate ai sistemi di pagamento adottati sul fronte della distribuzione di The Last of Us Parte 2, con disparità di trattamento e la diffusione di un clima di insoddisfazione diffuso nel team. Il post è stato descritto da Schreier come " completamente falso ": quest'ultimo contesta i riferimenti a "centinaia di dipendenti in aspettativa" e afferma di aver parlato con diversi membri di Naughty Dog, i quali ritengono l' autore del leak estraneo al gruppo di colleghi . Su quest'ultimo punto, prosegue Schreier, il giornalista non dispone di prove definitive, ma sta cercando di apprendere maggiori dettagli. Ovviamente, osserva comunque, in un contesto di smart working, i rischi legati alla sicurezza del materiale riservato risultano sicuramente maggiori rispetto a quanto accade in situazioni ordinarie. Una presa di posizione che non vuole ritrattare quanto riportato in merito al presunto crunch presso Naughty Dog da Kotaku, ribadisce Schreier, ma che vuole contestualizzare una situazione complessa. Come di consueto, ribadiamo che le situazioni sono spesso molto più complesse di quanto non possa trasparire a un primo sguardo, invitando a selezionare in maniera critica le proprie fonti e a ricordare che i rumor sono, appunto, semplici rumor.

I do regret tweeting a Take on this earlier when we didn't actually know whether it was a ND employee (serves me right for reacting to Twitter) but some of the claims don't add up. ND has real issues (ones I've covered a lot) but they actually gave contractors extra pay for covid — Jason Schreier (@jasonschreier) April 30, 2020

Anyway I'm supposed to be "not working" but if I find out for sure where the TLOU2 leak came from, I'll share it. Some food for thought, though: With everyone working from home, video game builds are far less secure than they would be if they could only be played in the office — Jason Schreier (@jasonschreier) April 30, 2020