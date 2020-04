The Last of Us Parte 2: un leak svela nuovi video di gameplay a poche ore dal rinvio

A poche ore dall'annuncio che The Last of Us Parte 2 è stato rimandato a data da destinarsi, emerge dalla rete una serie di interessanti video di gameplay che svelano alcuni momenti di gioco inediti, nonché un dialogo mai sentito prima.

I filmati sono stati pubblicati su YouTube da tale Covid19. Benché le immagini non risultino completamente nuove, i dialoghi che accompagnano le immagini svelano un momento inedito del rapporto tra la protagonista Ellie e Dina. Dalle loro parole si coglie infatti l'intimità tra le due ragazze mentre il resto del filmato mostra un livello di sviluppo più avanzato di quanto visto in precedenza, con una migliore rappresentazione della neve e in generale del contesto.



La seconda clip mostra invece la protagonista Ellie alle prese con la propria chitarra. Sembra che si possano alternare i tasti e il touchpad per selezionare le note, con un uso intelligente della tecnologia del DualShock 4. Interessante notare come alcune sezioni dell'audio risultino sporche, segno che la build da cui sono tratte le immagini non è ancora definitiva.

Solo ieri Sony ha pubblicato una serie di screenshot di The Last of Us Parte 2 che immortalano i protagonisti della nuova avventura di Naughty Dog, accompagnati dagli scenari del mondo di gioco. Intanto Troy Baker ha parlato della natura "divisiva" della storia di TLOU 2.