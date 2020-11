The Last of Us Parte 2: un leak potrebbe aver svelato l'upgrade per PS5

Come avrete già avuto modo di provare, di recente è stato introdotto il supporto al DualSense per God of War e The Last of Us Parte 2 su PlayStation 5. Sembrerebbe però che Naughty Dog sia al lavoro su un vero e proprio upgrade grafico per l'acclamata esclusiva Sony.

A svelare il possibile arrivo di un aggiornamento in grado di potenziare il comparto tecnico del gioco sulla console di nuova generazione è stata Best Buy, ovvero la celebre catena di elettronica americana che nella pagina ufficiale del gioco in versione PlayStation 4 ha aggiunto un bollino che recita: "Includes next-gen upgrade". Non sappiamo se questo sia un riferimento al fatto che il gioco possa essere giocato sfruttando il DualSense ma non è da escludere che, come già avvenuto più volte in passato, un errore umano abbia svelato in anticipo l'annuncio da parte di Sony dell'arrivo di un aggiornamento per l'esclusiva. Purtroppo non vi è modo al momento per sapere quale sia la verità ed è probabile che ci toccherà attendere ancora un po' prima di scoprirlo.

Che l'upgrade grafico di The Last of Us Parte 2 sia tra gli annunci a tema PlayStation in arrivo ai The Game Awards 2020? Secondo alcune indiscrezioni, l'evento di Geoff Keighley potrebbe anche vedere il reveal di un nuovo Silent Hill.