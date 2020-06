The Last of Us Parte 2, le lodi dell'autore della serie TV: un traguardo notevole

Il sequel dell'acclamato The Last of Us per PlayStation 3 è ormai ufficialmente disponibile e molti giocatori sembrano averlo concluso in pochissimi giorni.

Tra questi ultimi troviamo Craig Mazin, sceneggiatore e produttore di quella che sarà la serie TV dedicata all'opera, in arrivo sui canali di HBO. Quest'ultimo ha infatti voluto condividere il proprio parere su The Las of Us Parte 2 direttamente dal proprio account Twitter personale. "L'ho già detto, ma lo ribadisco. - esordisce - È uno dei più bei giochi a cui io abbia mai giocato. Ora sono nel pieno della seconda run, e questa volta è persino più soddisfacente". L'autore conclude il suo breve messaggio definendo la produzione Naughty Dog come un "notevole traguardo in termini di narrativa, personaggi e tematiche".



Insomma, da Craig Mazin giungono esclusivamente parole di apprezzamento per la fatica di Neil Druckmann e dell'intero team di sviluppo. Di recente, anche il compositore del gioco ha voluto dedicargli un omaggio, con Gustavo Santaolalla che ha pubblicato un breve concerto dedicato a The Last of Us Parte 2. Infine, restando in tema di serie TV, vi segnaliamo che sulle pagine dei Everyeye trovare uno speciale dedicato a tutte le informazioni disponibili sulla serie HBO di The Last of Us.