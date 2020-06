The Last Of Us Parte 2 manca il Perfect Score su Famitsu... per un punto!

The Last Of Us Parte 2 è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale con voti altissimi nelle recensioni, una pioggia di 10/10 e 100/100 che hanno permesso al gioco Naughty Dog di raggiungere rapidamente un Metascore di 96/100 su Metacritic. Arriva oggi anche la recensione di Famitsu, la prima in assoluto dal paese del Sol Levante.

Nel numero 1645 di Famitsu, The Last Of Us Parte 2 è stato premiato con un voto di 10/10/10/9 per un totale di 39/40, un mancato "Perfect Score" per un solo punto dunque. Al momento non è possibile risalire alla recensione testuale (ricordiamo che Famitsu esce il giovedì nelle edicole giapponesi) ed è dunque difficile avere un riferimento più chiaro per quanto riguarda pregi e difetti evidenziati dai redattori giapponesi.

A margine segnaliamo anche l'accoglienza positiva riservata a Xenoblade Chronicles Definitive Edition (36/40), Harukanaru Toki no Naka de 7 (34/40) e Death Come True (34/40), meno brillanti invece le valutazioni di Farming Simulator 20 (25/40) e Synaptic Drive (28/40).

Il nuovo gioco Naughty Dog arriverà nei negozi venerdì 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Last of Us 2 a cura di Francesco Fossetti, che ha elogiato la produzione con un voto di 10/10.