The Last of Us Parte 2, dai Metallica ai Green Day: i tutorial per la chitarra di Ellie

Con The Last of Us Parte 2 ormai disponibile, sono moltissimi i giocatori che stanno apprezzando la possibilità di dedicarsi ad un'attività secondaria all'interno del titolo.

Nello specifico, stiamo parlando della possibilità di cimentarsi nell'arte del suono della chitarra, grazie ad un simpatico mini-gioco messo a punto dal team di Naughty Dog. Nei panni di Ellie, è infatti possibile adoperarsi nell'utilizzo dello strumento digitale, che si dimostra essere ampiamente versatile. Selezionando gli accordi tramite l'utilizzo del controller, è in effetti possibile riprodurre una vasta selezione di brani musicali: un'attività a cui la community di The Last of Us Parte 2 si sta dedicando con passione.

Per averne una dimostrazione, potete dedicarvi alla visione dei tre video proposti in apertura e in calce a questa news:i filmati raccolgono infatti alcune delle cover più suggestive messe a punto dal pubblico. Numerosi i generi musicali toccati dai giocatori, che spaziano da Nothing Else Matter dei Metallica a Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, passando per Boulevard of Broken Dreams dei Green Day e persino per Asylum for the Feeling dei Silent Poets, una delle canzoni parte della colonna sonora di Death Stranding. Cosa ve ne pare dei risultati?



The Last of Us Parte 2 ha realizzato un debutto da record, ma Naughty Dog non sembra essere intenzionata a proporre dei DLC del titolo. In compenso, la software house ha discusso di diverse scene tagliate da The Last of Us Parte 2.