The Last of Us Parte 2, minacce ad Alanah Pearce: cancella lo streaming del gioco

Finalmente giunto il 19 giugno, Naughty Dog e Sony festeggiano la pubblicazione della nuova epopea di Ellie e Joel con il trailer di The Last of Us Parte 2 contenente i riconoscimenti della stampa.

La giornata d'arrivo sul mercato della produzione vede tuttavia giungere anche una grave notizia, correlata ad un increscioso evento che ha coinvolto Alanah Pearce. Attrice, scrittrice e conduttrice di podcast, la donna aveva scelto di realizzare una serie di dirette streaming dedicate a The Last of Us Parte 2, così da consentire a più persone di apprezzare il titolo Naughty Dog. Durante il primo episodio del suo walkthough, la donna è stata tuttavia vittima di vergognose minacce.



Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter, Alanah Pearce ha condiviso gli screenshot di alcune di esse. I messaggi includono deliranti e gravi esternazioni, tra i quali minacce di stupro. Di conseguenza, la donna ha scelto di sospendere la trasmissione di contenuti a tema The Last of Us Parte 2, almeno temporaneamente. Istantanea la solidarietà da parte di un'ampia fetta della community, oltre che il commento costernato di Cory Barlog: il Director di God of War ha infatti ricordato la gretta natura di queste persone.



Nel corso delle ultime ore era giunta la segnalazione di uno store che aveva posto un'insulto sessista sulle copertine di The Last of Us Parte 2.