The Last of Us Parte 2: 'molti dei leak sono falsi', parola di Neil Druckmann

La recente intervista concessa da Neil Druckmann ai colleghi di Eurogamer ha dato la possibilità al famoso director di esprimere il suo punto di vista sulla vicenda dei leak relativa a The Last of Us Parte 2. Stando alle sue parole infatti molte delle informazioni pubblicate in rete sarebbero false.

Nel lungo dialogo con Eurogamer.net, Druckmann ha spiegato come alcune parti della trama trapelate in rete siano state fraintese: "Ci sono così tante cose false uscite fuori. Non vogliamo andare a correggerle una per una perché così facendo rovineremmo il gioco in un certo senso, dicendo cosa è falso faremmo capire quello che c'è di vero". Il director ha poi spiegato come Naughty Dog abbia voluto esplorare tutte le possibili situazioni che una donna di 19 anni potesse incontrare, indipendente dal fatto che ciò potesse accadere attraverso la sessualità, la violenza fisica o mentale: "Quindi se in qualche modo hai un problema con questo, ok, fa schifo, ma la storia vincerà comunque. Può essere ironico o forse triste, penso che le persone che trarranno il massimo beneficio da questo tipo di narrazione sono proprio quelle che stanno rumoreggiando di più in questo momento, ma spero che ci sia abbastanza nel gioco che possa aiutarli a normalizzare quello che è a tutti gli effetti normale".

Nella stessa intervista Neil Druckmann ha analizzato ancora più a fondo la questione dei leak e ha apertamente parlato delle difficoltà incontrante durante lo sviluppo di TLOU2. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è in uscita il 19 giugno su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. L'8 giugno non perdetevi la speciale live sul canale Twitch di Everyeye su The Last of Us Parte 2 con Fru dei Jackal!