The Last of Us Parte 2: che fine ha fatto il multiplayer?

Conquistandosi l'acclamazione della critica videoludica e un enorme successo commerciale, The Last of Us Parte 2 è ormai disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

La nuova epopea di Ellie e Joel è tuttavia giunta sul mercato priva di un comparto multiplayer, a differenza di quanto accaduto col primo capitolo, che offriva ai giocatori la possibilità di cimentarsi nella modalità Fazioni. Le motivazioni di questa scelta sono da rintracciarsi in una dichiarazione condivisa da Naughty Dog nel settembre 2019: "Volevamo discutere del multiplayer in The Last of Us: Parte 2. Come abbiamo dichiarato, la camgna single player è di gran lunga il progetto più ambizioso mai intrapreso da Naughty Dog. Allo stesso modo, quando è iniziato lo sviluppo dell'evoluzione della modalità Fazioni di The Last of Us Parte 1, la visione del team è andata oltre a quella di una modalità aggiuntiva che potesse essere inclusa con la nostra enorme campagna single player. Volendo supportare entrambe le visioni, abbiamo preso la difficile decisione di non includere una modalità multiplayer in The Last of Us Parte 2".



La dichiarazione non chiudeva però la porta all'implementazione di un comparto multigiocatore. "Tuttavia, - proseguiva infatti il messaggio - potrete alla fine testare i frutti dell'ambizione online del nostro team, ma non come parte di The Last of Us Parte 2. Come e quando tutto ciò sarà realizzato è ancora da definire. Ma siate certi, siamo grandi fan di Fazioni tanto quanto il resto della nostra community e saremo entusiasti di condividere maggiori informazioni quando sarà il momento".



Da allora, purtroppo, la software house non ha offerto ulteriori update sulla tematica. Ad oggi, non è dunque chiaro quale possa essere la forma assunta nel tempo dal progetto originariamente concepito come una modalità Fazioni declinata in chiave The Last of Us Parte 2. Al momento, non è inoltre noto quale sia il prossimo progetto di Naughty Dog, che di recente ha anche discusso delle difficoltà legate alla realizzazione di un eventuale The Last of Us Parte 3. Non resta dunque che attendere eventuali dichiarazioni in merito: quali sono le vostre speranze?