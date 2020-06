The Last of Us Parte 2 in musica: ecco l'omaggio del compositore Santaolalla

Tra i numerosi talenti che hanno collaborato alla realizzazione di The Last of Us Parte 2, troviamo il compositore argentino Gustavo Santaolalla, che ha curato la colonna sonora del titolo Naughty Dog.

Ora che la nuova epopea di Ellie e Joel è ufficialmente disponibile su PlayStation 4, il musicista ha deciso di offrire un proprio personale omaggio al titolo. Dalle pagine del proprio Canale YouTube, Gustvao Santaolalla ha infatti scelto di regalare al pubblico un piccolo concerto virtuale dedicato alle musiche di The Last of Us Parte 2.

Diversi i brani proposti dal compositore, alcuni dei quali con performance in assolo, altri eseguiti con il supporto di accompagnamenti. Tra le canzoni selezionate per l'occasione da Santaolalla, possiamo citare "The cycles continues", "Reclaimed memories" o, ancora, "Chasing a rumor" e "Beyond Desolation". Ovviamente, potete trovare il breve concerto offerto dal musicista argentino direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione! Cosa ne pensate del lavoro svolto dal musicista, vi sta piacendo la colonna sonora di The Last of Us Parte 2?



Per coloro che hanno già ultimato il proprio viaggio nel titolo Naughty Dog, segnaliamo due contenuti contenenti spoiler. Da un lato, Neil Druckmann ha di recente discusso di alcune scene tagliate di The Last of Us Parte 2, mentre il nostro Francesco Fossetti ha affrontato l'annosa questione delle polemiche e del review bombing su The Last of Us Parte 2.