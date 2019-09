The Last of Us Parte 2: Naughty Dog afferma che sarà il 50% più lungo del primo capitolo

Negli ultimi giorni Naughty Dog ha svelato molti dettagli sul prossimo The Last of Us Parte 2. Oltre alla data di pubblicazione, gli sviluppatori hanno sottolineato come questa sia la più ambiziosa e la più grande produzione sulla quale lo studio abbia mai lavorato. Ma quanto è grande TLOU2?

Il lead narrative di Naughty Dog, Halley Gross (che ha già lavorato sulle serie TV Westworld e Too Old to Die Young), ha rivelato in una video intervista che The Last of Us Parte 2 sarà il 50% più grande del precedente episodio: “Penso di poter dire che il gioco sarà il 50% più grande, è enorme, non solo di lunghezza, ma tutti i nostri livelli sono pià grandi, abbiamo più filmati, più personaggi, più animazioni. Abbiamo sistemi melee più sofisticati, in ogni aspetto, questo gioco è più grande e migliore.

Secondo How Long to Beat, The Last of Us dura mediamente 15 ore. Quindi se l’affermazione di Gross fosse confermata la durata media del nuovo capitolo dovrebbe essere di 23 ore di gioco. La mancanza del multiplayer (che comunque potrebbe arrivare in futuro) dovrebbe quindi essere ben compensata dai nuovi contenuti single player. I ragazzi di Naughty Dog hanno più volte sottolineato come durante il gioco sarà possibile scoprire reazioni sempre diverse da parte degli avversari.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 uscirà il 21 febbraio 2020 in esclusiva su PlayStation 4. Nel frattempo, potete leggere il provato di TLOU2 sulle pagine di Everyeye.