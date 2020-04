The Last of Us Parte 2, Naughty Dog: tra fan trailer e accenni alla data di lancio!

Come ormai noto, The Last of Us Parte 2 è attualmente privo di una finestra e di una data di lancio precise, entrambe saltate in seguito all'ultimo rinvio del titolo.

L'attesa produzione Naugthy Dog, che promette di raccontare le vicende di una Ellie ormai cresciuta, è stata persino rimossa dal PlayStation Store. Nonostante ciò, la software house si conferma essere attivamente al lavoro per poter comunicare aggiornamenti in merito alla pubblicazione del gioco il prima possibile. A ribadirlo è Neil Druckmann in persona, dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale. nel cinguettio che trovare direttamente in calce a questa news, il Director scrive infatti: "Stiamo ancora lavorando duramente in collaborazione con Sony per far sì di rendere disponibile il gioco il prima possibile". Tra le opzioni valutate nel corso degli ultimi giorni, figura una pubblicazione digitale di The Last of Us Parte 2.



In aggiunta, Druckmann ha colto l'occasione per condividere sul proprio account social un fan trailer di The Last of Us Parte 2, realizzato in maniera magistrale dall'utente attivo su YouTube come "Christiandrake YT". Potete visionarlo direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per ricordare agli utenti che avevano provveduto a preordinare il gioco in digitale sullo store PS4 che sono in arrivo i rimborsi per The Last of Us Paete 2 su PlayStation Store.