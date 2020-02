The Last of Us Parte 2: Naughty Dog impegnata negli ultimi ritocchi al gioco

Si avvicina per il pubblico PlayStation 4 il momento a partire dal quale sarà possibile scoprire tutti i dettagli sul sequel dell'apprezzato The Last of Us.

Per cercare di allietare gli ultimi mesi che ci separano dall'uscita del titolo, Naughty Dog ha comunicato una serie di interessanti novità, tra cui la presenza di una Demo giocabile di The Last of Us Parte 2 al PAX East di Boston, accompagnate da un breve messaggio.

"Mancano 108 giorni scarsi al lancio di The Last of Us Parte 2 in data 29 maggio! - scrive Arne Meyer, Director of Communications presso la software house - Siamo entusiasti di annunciare che siamo entrati nella fase finale della produzione e stiamo dando gli ultimi ritocchi a The Last of Us Parte 2 mentre leggete queste parole. La fine dello sviluppo ci pone molto più vicini al lancio. Sappiamo che tutti voi siete stati molto pazienti nel corso degli ultimi anni, quindi è stato emozionante vedere il nostro gioco prendere la sua forma finale e sapere che ciò significa che sarà presto nelle vostre mani".



