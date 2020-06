The Last of Us Parte 2: Naughty Dog mostra il meticoloso lavoro svolto sull'accessibilità

Naughty Dog ha svelato tutte le opzioni di accessibilità che saranno disponibili in The Last of Us Parte 2. Nel lungo articolo pubblicato sul PlayStation Blog viene infatti mostrato il grande lavoro svolto dal team di sviluppo per rendere il titolo accessibile a tutti.

Il post pubblicato sul PlayStation Blog e firmato da Matthew Gallant, Lead System Designer di Naughty Dog, svela una lunga serie di personalizzazioni tutte incentrate sull'accessibilità di The Last of Us Parte 2. Come si legge nell'introduzione infatti l'obbiettivo degli sviluppatori "è stato quello di garantire che il maggior numero di fan potessero sperimentare il gioco attraverso la più solida funzionalità di accessibilità mai creata. Basandoci sulle basi di quanto fatto con Uncharted 4, The Last of Us Parte 2 offre più di 60 impostazioni di accessibilità, con opzioni estese e incentrate sulle capacità motorie e sull'udito, nonché funzionalità inedite che avvantaggiano i giocatori ipovedenti e ciechi. Incoraggiamo tutti a sfruttare queste funzionalità per creare un'esperienza di gioco adatta ad ognuno".

L'articolo prosegue poi mostrando nel dettaglio tutte le possibilità offerte da TLOU2 con i preset di accessibilità, controlli alternativi, personalizzazione dell'interfaccia e dei colori, riduzione del motion sickness, navigazione, text-to-speech e difficoltà di gioco. Insomma, un lavoro davvero meticoloso da parte di Naughty Dog. Potete trovare l'articolo completo a questo link. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 uscirà il 19 giugno in esclusiva per PlayStation 4.