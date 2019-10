The Last of Us Parte 2: Naughty Dog pubblica la guida ufficiale per il cosplay di Ellie

Gli artisti digitali di Naughty Dog vengono incontro alle esigenze degli appassionati di cosplay che desiderano interpretare Ellie in una delle prossime manifestazioni di settore. Gli autori californiani pubblicano infatti la guida ufficiale per il cosplay della protagonista di The Last of Us Parte 2.

Grazie a questa guida, i designer dell'azienda di Santa Monica guidata da Neil Druckmann ci offrono moltissimi consigli su come confezionare gli abiti indossati da Ellie, sul look della ragazza e sui diversi strumenti che utilizzerà contro gli Infetti e i predoni che avranno la sfortuna di imbattersi nella sua furia vendicativa.

Le immagini contenute nella guida mostrano nel dettaglio i render dell'arco, del coltello, del fucile e del machete, ma anche dei tatuaggi, del braccialetto e dello zaino a tracolla. Prima di lasciarvi al link al sito ufficiale di PlayStation da cui potete effettuare il download del file .PDF con all'interno tutte le indicazioni per ricreare gli equipaggiamenti, l'abbigliamento e l'acconciatura di Ellie, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 arriverà il 21 febbraio del 2020.

Alla nuova esclusiva per PlayStation 4 e PS4 Pro abbiamo dedicato diversi approfondimenti, dallo speciale sul personaggio di Ellie al focus narrativo sull'Outbreak Day, fino ad arrivare alla nostra prova della demo di The Last of Us 2.