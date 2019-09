The Last of Us Parte 2: Naughty Dog racconta la relazione tra Ellie e Dina

Nel corso di un'interessante intervista, Neil Druckmann ha avuto modo di discorrere del personaggio di Ellie e della relazione della ragazza con il nuovo personaggio femminile di Dina.

Il pubblico aveva già avuto modo di conoscere quest'ultima in un precedente trailer di The Last of Us Parte 2, ma la demo di The Last of Us Parte 2 mostrata alla stampa ha consentito di approfondire ulteriormente la relazione sentimentale tra le due giovani. Nel discutere dell'identità sessuale di Ellie, Neil Druckmann ha raccontato di come Naughty Dog l'abbia sempre immaginata come un personaggio omosessuale: "Penso che ora lo stiamo semplicemente confermando alle persone là fuori. - ha aggiunto - Ellie è un'adolescente è volevamo davvero approfondire questa relazione con Dina. Ci è venuto semplicemente naturale [...] si tratta di chi Ellie è".



Sollecitato dall'intervistatore, Druckmann ha inoltre condiviso alcune considerazioni sull'importanza di "esplorare diverse tipologie di personaggi" all'interno del racconto videoludico. Il game director ha evidenziato come The Last of Us Parte 2 possa vantare un cast molto differenziato, di cui stiamo attualmente osservando una piccola frazione. Questo approccio, racconta Druckmann, "in definitiva rappresenta meglio la realtà e ci permette di raccontare storie migliori".



In attesa di poter scoprire ogni sfumatura e sfaccettatura dei personaggi che popoleranno il mondo di The Last of Us Parte 2, vi segnaliamo che Druckmann ha in precedenza assicurato che il ruolo di Joel sarà fondamentale.