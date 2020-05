The Last of Us Parte 2: Neil Druckmann annuncia ufficialmente l'ingresso nella fase Gold

Con un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale Naughty Dog ha annunciato che The Last Of Us Parte 2 è finalmente entrato in fase Gold. A dare la notizia è stato il director del gioco Neil Druckman con un lungo monologo rivolto al team e ai fan.

Neil Druckmann ha aperto il messaggio ricordando i tristi periodi del rinvio per poi annunciare ufficialmente che The Last of Us Parte 2 è entrato nella fase Gold. Come dichiarato dallo stesso Director, questo significa che il gioco è entrato in fase di stampa ed è pronto per essere caricato sul circuito del PlayStation Network. Druckmann ha poi ringraziato tutto il team di sviluppo, dicendo che in una situazione di normalità avrebbero brindato in ufficio.

Il Director ha proseguito ricordando ai fan che The Last of Us Parte 2 è il più grande progetto sul quale abbia mai lavorato e che non vede l'ora di poterlo condividere con i giocatori. Per Druckmann TLOU2 eccelle in ogni singola componente a partire dal gameplay, per passare dalla sceneggiatura fino ad arrivare alla colonna sonora e per questo è immensamente grato a tutto il team di Naughty Dog.

Recentemente Sony ha annunciato di aver identificato i responsabili dei leak che hanno colpito The Last of Us Parte 2. Nonostante questo il titolo ha ricevuto un boom di preordini e domina le classifiche di Amazon. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che The Last Of Us Parte 2 uscirà il 19 giungo in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.