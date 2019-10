The Last of Us Parte 2: Neil Druckmann di Naughty Dog spiega il rinvio ai fan

Dopo giorni di rumor e indiscrezioni è arrivata la conferma da parte di Naughty Dog circa lo slittamento della pubblicazione di The Last of Us 2. Sul Blog ufficiale di PlayStation, Neil Druckmann, director del gioco, ha avuto modo di spiegare la decisione del team di sviluppo.

"Ai nostri fan, lasciatemi fare chiarezza e togliere ogni dubbio. The Last of Us Parte 2 ha una nuova data di uscita fissata per il 29 maggio 2020. Lo so. Solo un mese fa c'è stata l'esplosione del gioco, avendo fatto giocare la stampa per oltre due ore e con la presentazione del nuovo trailer che ha svelato la storia e la data di uscita. La cosa positiva è che abbiamo visto una risposta della community travolgente. Potete sentire l'energia tra i membri del team. Dopo aver lavorato su qualcosa per tanti anni, è bellissimo avere un assaggio del compiacimento per il duro lavoro svolto. Tuttavia, è stato durante le ultime due settimane, mentre finivamo le sezioni del gioco, che abbiamo realizzato che non avremmo avuto il tempo necessario per portare il gioco sugli standard di Naughty Dog. A questo punto ci siamo trovati di fronte a due opzioni: compromettere alcune parti del gioco o guadagnare più tempo. Abbiamo scelto quest'ultima via, la nuova data di uscita ci consentirà di finire tutto secondo il nostro livello di soddisfazione, riducendo nello stesso tempo lo stress del team. Mentre da un lato siamo soddisfatti di non dover compromettere la nostra visione, dall'altro siamo delusi per non aver evitato questa situazione. Pensavamo di aver previsto la quantità di energia che ci sarebbe servita ma le dimensioni e la portata del titolo hanno avuto la meglio su di noi. Odiamo deludere i fan e questo ci dispiace. Ci auguriamo che possiate capire che ulteriore tempo garantisce a TLOU 2 di essere all'altezza delle nostre aspettative e del nostro livello di qualità. Sappiamo che i mesi in più si aggiungeranno a quella che potrebbe già essere un'attesa estenuante. Siamo grati per la pazienza e per il supporto continuo. Tornate il prossimo maggio e ritroverete Ellie in The Last of Us Parte 2"

Insomma, Naughty Dog conferma tutte le indiscrezioni dei giorni passati e chiede comprensione ai fan. Dovremo aspettare fino al 29 maggio 2020 per mettere le mani su The Last of Us Parte 2.